Hükümetin getirdiği zeytinlikler, meralar ve kıyıların sanayiye açılmasına olanak sağlayan reform tasarısı Sanayi Komisyonu'nda bugün görüşülüyor. Hem CHP hem MHP, tasarının üç maddesinin çıkarılması için önerge verecek.

AKP iktidarı zeytinlikler, meralar ve kıyıları sanayiye açılıyor. CHP ve MHP itiraz ediyor.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla hazırladığı tasarı Sanayi Komisyonda bugün görüşülüyor.



Daha önce Zeytinlikler, meralar ve kıyıların imara açılmasına olanak sağlayan düzenleme 6 kez Meclis’e gelmişti. Bu kez tasarı komisyonda tartışılacak.



CHP ve MHP’li üyeler tasarının üç maddesinin çıkarılmasını istiyor. Bunun için de iki parti önerge vermeye hazırlanıyor.



76 maddeden oluşan tasarıda zeytinlik sahalarda, her türlü yatırım mümkün kılınıyor. Bir dekarda 15’ten az zeytin ağacının olduğu yerler ‘zeytinlik’ olmaktan çıkarken; izinsiz zeytin kesmeye ağaç başına 2 bin lira ceza geliyor. Zeytinlikte hayvan otlatmaya verilen hapis cezası ise kalkıyor.





ulusalkanal.com.tr