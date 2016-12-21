"AKP ile MHP, rejim değişikliğinde uzlaştı"

AKP'nin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin desteği ile meclis gündemine taşıdığı anayasa değişikliği teklifi Haber Merkezi programında ele alındı. Program konukları Gazeteci-Yazar Oktay Ekşi ile Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu "Teklifin; Cumhuriyet rejimini yıkıp yerine tek adam rejimini getirmeyi amaçladığına" dikkat çekti.

Adı cumhurbaşkanlığı olarak kamufle edilen başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliği teklifi, Ulusal Kanal'da yayınlanan Haber Merkezi programında ele alındı.



Bahçeli'nin MHP tabanını yanlış yönlendirdiğine dikkat çeken Gazateci Yazar Oktay Ekşi, cumhuriyet yerine başka bir yapı kurulmak istendiğini söyledi.



Ekşi, değişiklikle yargı bağımsızlığının ortadan kalkacağını da vurguladı.



Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu da adı cumhurbaşkanlığı olsa da teklifle rejimin değiştirilmek istendiğine dikkat çekti.



Kanadoğlu, oldubitti ile ülkenin tek adamlığa götürülmek istendiğini belirtti.



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