AKP kurucusu Yalçınbayır'dan referandum yorumu

Başkanlık sistemine bir tepki de AKP kurucusu Eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır'dan geldi. Yalçınbayır, "kuvvetler ayrımı ortadan kaldırılıyor, sandıkta gerekli cevabı verin" dedi.

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AKP kurucusu, Eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır Başkanlık sistemine karşı açıklamalar yaptı.



Yalçınbayır, tehlikeleri sıraladı, vatandaşlardan sandıkta gerekli yanıtı vermelerini istedi.



Emekli Büyük Elçi Onur Öymen de , başkanlığın Türkiye'ye dışarıdan dayatıldığını söyledi.



Öymen'e göre refarandumda "Hayır" galip gelecek.



"Başkanlığa Hayır" çalışmaları birçok ilde sürüyor. Siyasi partiler, dernekler, taraftar grupları "hayır" da bir araya geliyor.



Trabzonda 20 kurum "Hürriyet Ve Milletim İçin Elele platformu" çatısında birleşti. Demokrat Parti Trabzon İl Başkanı Ali Akar, birleşerek kazanacaklarını söyledi.



Bir açıklamada Trabzon Vatan Partisi il Başkanı İnci Güngör'den geldi. Güngör refarandumda nasıl bir yol izleyeceklerini açıkladı.







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