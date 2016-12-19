KAYSERİ'nin Sarıoğlan İlçesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, partisinden istifa etti. Yıldız, daha önceden MHP'den ayrılarak AKP'ye geçmişti.

AKP İl Başkanlığı tarafından disiplin kuruluna sevk edilen ve önümüzdeki hafta durumu belirlenecek olan Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, yaptığı yazılı açıklamayla, partisinden istifa ettiğini açıkladı.



Yıldız yaptığı açıklamada, "Beni bu makama halkım getirdi. A partisi, B partisi benim hizmetlerime engel olamaz. Ben, yine de görevimin başındayım. Sadece partimin daha fazla yıpranmaması ve yıpratılmaması için gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum" diye konuştu.



2014 mahalli idareler seçimlerinde MHP’den seçilen Yıldız, 15 Mayıs 2015’te MHP’den ayrılarak AKP’ye geçmişti.