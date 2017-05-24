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AKP'li ilçe başkanı FETÖ'den gözaltına alındı

AKP Pursaklar İlçe Başkanı M.K., FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

AKP'li ilçe başkanı FETÖ'den gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bu sabah başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme ağı “ByLock” kullandığı tespit edilen 60’ı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19’u ilçe belediyelerinde çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı verild

Şüphelilerden 56’sının halen belediyelerde aktif görevde olduğu, geri kalanın ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edildikleri öğrenildi.

30’u Kalkınma Bakanlığı, 30’u Milli Eğitim Bakanlığı eski personeli olmak üzere 60 kişi için de gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

AKP'Lİ İSİM DE VAR

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, gözaltına alınanlar arasında AKP Pursaklar İlçe Başkanı M.K.'nın da olduğu öğrenildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #AKP #fetö #gözaltı
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