AKP’lilerin girişimi ile Meclis Genel Kurulu kapatıldı. Komisyon çalışmaları iptal edildi. 16 Nisan sonrasında Meclis’in önemli hiçbir konuya el atmadığı, bir yasa görüşmediği, sadece rutin uluslararası anlaşmaları onayladığı bildirildi.

AKP Meclis’i çalıştırmıyor. Önceki gün AKP’lilerin girişimi ile Meclis Genel Kurulu kapatıldı. Komisyon çalışmaları iptal edildi. CHP Meclis Grup Başkanvekili Levent Gök AKP’nin Meclisi sıfırlama gayretinde olduğunu söyledi.



16 Nisan halkoylaması sonrasında kendi derdine düşen AKP, Meclis çalışmalarında belirsizlik yarattı. Meclis Genel Kurulu’nun önüne iş getirmeyen AKP, Meclis çalışmalarını da engelliyor. Salı günü toplanan Meclis Genel Kurulu AKP’nin taktiği ile çalışmadı. Genel Kurul’da çocuk istismarı ile ilgili bir araştırma önergesi görüşülecekti. AKP Meclis Grup yöneticileri AKP milletvekillerini Genel Kurul salonundan dışarı çıkardı.



Arkasından da AKP milletvekillerince Meclis’te karar yeter sayısı olup olmadığının belirlenmesi istendi. Gerekli çoğunluk olmayınca Meclis çalışmaları sonlandırıldı. Bu arada Sanayi Komisyonu’nda da “Üretim Reform Paketi” görüşülecekti. Ancak komisyon çalışmaları da son anda iptal edildi. Paketin komisyondan geçmesi sonrasında Genel Kurul’a gelmesi bekleniyordu. “Üretim Reform Paketi”nin görüşülmesinin iptali de AKP’nin Genel Kurulu çalıştırmama çabası olarak yorumlandı. CHP Meclis Grup Başkanvekili Levent Gök AKP’nin Meclis’i çalıştırmamasına tepki göstererek, “İktidar partisi Meclis’i sıfırlamak istiyor. Çocuk istismarı ile ilgili çok hassas bir konuya bile tahammülü yok. Milletvekillerini Genel Kurul’dan çıkardılar ve karar yeter sayısı istediler. Gerekli sayıya ulaşılamayınca meclis kapatıldı. İktidar partisinin Meclis çalışmalarını engellemesi vahim bir durum” dedi.



16 Nisan sonrasında Meclis’in önemli hiçbir konuya el atmadığı, bir yasa görüşmediği, sadece rutin uluslararası anlaşmaları onayladığı bildirildi.



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