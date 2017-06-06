Geçen hafta yeni kadrosu belirlenen AKP Merkez Yürütme Kurulu bugün ilk toplantısını yapacak. Genel Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, genel başkan yardımcılarının kendi görev alanlarına ilişkin çalışmalarını sunacak. Toplantıda, Meclis'te görüşülecek başkanlık için uyum yasaları süreci de ele alınacak.

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AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta belirlediği A Takımı ile ilk toplantısını bugün yapacak.



Saat 14'te AKP Genel Merkezi'ndeki Merkez Yürütme Kurulu toplantısına Erdoğan başkanlık edecek. Başbakan Binali Yıldırım'ın genel başkanvekili olarak bulunacağı toplantıda Genel Başkan yardımcıları görev alanlarına ilişkin çalışmalarını sunacak.



Mahir Ünal, Ravza Kavakçı Kan ve Hamza Dağ'ın ilk kez katılacağı zirvede, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda atılacak adımlar konuşulacak.



Toplantıda, yakın zamanda Meclis'te görüşülmeye başlanacak başkanlık için uyum yasaları da ele alınacak. Konuya ilişkin görüş alışverişi yapılacak.



Erdoğan'ın parti teşkilatları için kullandığı "Metal yorgunluk görüyorum" sözleriyle bir tasfiye sürecinin başlayacağını duyurmuştu. MYK toplantısında bu da değerlendirilecek.





ulusalkanal.com.tr