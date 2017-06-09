"Bağımsızlığa Kürdistan halkı karar verir. " Bu açıklama Barzani'ye değil AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'na ait. Ensarioğlu, Kürdistan'ın Türkiye için tehdit olmayacağı görüşünde.

Başbakan Binali Yıldırım "sorumsuzca" diye nitelese de AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'na göre Barzani Yönetiminin bağımsızlığına Kürdistan halkı karar verir.



Ensarioğlu, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapma kararını değerlendirdi. Ensarioğlu, referandumun Irak anayasasına uygun olduğunu söyledi.



Galip Ensarioğlu, bölgesel yönetimin bağımsızlığının Türkiye için bir tehdit olmadığını savundu



AKP hükümetinin Barzani yönetimi ile ilişkilerini dayanak gösteren Ensarioğlu "Bağımsızlığa Kürdistan halkı karar verir" dedi.



ulusalkanal.com.tr