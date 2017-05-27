AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 29 Mayıs Pazartesi saat 14.00'te Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), 29 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 21 Mayıs'ta gerçekleştirilen AKP 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından partinin en üst karar alma organı MKYK'nın ilk toplantısı 29 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.



Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı, saat 14.00'te başlayacak.



Toplantıda, yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin belirlenmesi bekleniyor.