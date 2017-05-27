Iğdır'da seçim heyecanı
Iğdır'da seçim heyecanı
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
Bu 5 ilde yaşayanlar dikkat: İki uyarı birden
Bu 5 ilde yaşayanlar dikkat: İki uyarı birden
Sessiz sedasız 350 bin ağacı katlettiler
Sessiz sedasız 350 bin ağacı katlettiler

AKP MKYK, Erdoğan başkanlığında toplanacak

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 29 Mayıs Pazartesi saat 14.00'te Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

AKP MKYK, Erdoğan başkanlığında toplanacak

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), 29 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 21 Mayıs'ta gerçekleştirilen AKP 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından partinin en üst karar alma organı MKYK'nın ilk toplantısı 29 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı, saat 14.00'te başlayacak. 

Toplantıda, yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin belirlenmesi bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #AKP #MKYK #erdoğan
banner863
Önceki Haber
Ankara'da trafik kazası: 10 yaralı
Sonraki Haber
Terzilikten kazandığıyla evinin geçimini sağlıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.