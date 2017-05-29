AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı bugün saat 14.15'te Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AKP Genel Merkezi'ndeki toplantıda Erdoğan, yeni Merkez Yönetim Kurulu üyelerini belirliyor. Toplantı sonrası da Erdoğan'ın Başbakan Yıldırım'la bir araya gelerek kabine revizyonunu görüşeceği belirtildi.

Tayyip Erdoğan'ın hem Cumhurbaşkanı hem de genel başkan olarak başkanlık edeceği AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı yapılıyor.



AKP Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 14.15'te başladı.



21 Mayıs'taki olağanüstü kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun 50 üyesini belirleyen AKP'de, bugün yapılan toplantıyla da Merkez Yönetim Kurulu üyeleri seçiliyor.



Kulislerde Erdoğan'ın, A Takımında genç ve deneyimli isimleri buluşturacağı konuşuluyor. Bu kapsamda MKYK üyeliğine aldığı üniversiteli gençlerden birinin MYK'ya gireceği belirtiliyor. Bu ismin yanı sıra Mahir Ünal, Hamza Dağ, Efkan Ala ve Zeyid Aslan'ın yeni isim olarak A takıma girebileceği ifade ediliyor.



Toplantıda AKP lideri Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı da başkanvekili olarak atayacak.



Erdoğan, MYK'yı belirledikten sonra gözler kabine revizyonuna çevrilecek. Bugün yapılan zirve sonrası Erdoğan ile Yıldırım'ın ikili görüşme yapması da gündemde. Bu toplantıda ikilinin kabine değişikliğini ele alacağı kaydedildi.



Kulislerde 5 ila 6 isimlik revizyon beklentisi olduğu konuşuluyor.



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