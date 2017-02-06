AKP MKYK üyesi, anayasa değişiklik teklifiyle ilgili konuştu: Partide bir sıkıntı olduğu açık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis'i yetkisiz bırakacak başkanlık sistemi teklifini hala onaylamadı. Teklife ilişkin konuşan bir AKP MKYK üyesi, hedefledikleri değişikliğin parti tabanında tam anlaşılmadığını söyledi, “Partide bir sıkıntı olduğu açık” dedi. Kulislerde, Erdoğan’ın teklifin bazı maddelerini Meclis’e geri gönderebileceği iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2 Şubat tarihinde kendisine sunulan 18 maddeli Anayasa değişikliği teklifini henüz onaylamadı.



Hürriyet Gazetesi yazarı Murat Yetkin Erdoğan'ın teklifin tartışma yaratan bazı maddelerini ortamı yumuşatmak için Meclis’e geri gönderebileceğini iddia etti. Bu maddelerin de kararname çıkartma ile Meclis'i feshetme yetkisi olduğunu ifade etti.



Başkanlık sistemi teklifi üzerinde halkı ikna etmek için düzenlenen toplantılarda salonların boş olması da AKP'li yöneticilerde gerginliğe yol açtı.



AKP Sakarya İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, program bitmeden kısa sürede salonun boşalmasına tepki gösterdi, partilileri tehdit etti.



AKP MKYK ÜYESİ KONUŞTU



Aydınlık gazetesine konuşan bir AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi, salon toplantılarının neden güçsüz geçtiğini anlattı. MKYK Üyesi, "Partide bir sıkıntı olduğu açık. Yapmak istediğimiz Anayasa değişikliği anlaşılmadı. Partililer zaten iktidardayız, fazlasına ne gerek var havasında" değerlendirmesi yaptı.



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