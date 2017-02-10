AKP'yi işgal girişimi davasında 8 tahliye talebi

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında AKP İstanbul İl Başkanlığını işgal etmeye çalıştıkları gerekçesiyle 14’ü tutuklu 74 sanık hakkında açılan davada savcı, 8 tutuklu sanığın tahliyesini talep etti

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında AKP İstanbul İl Başkanlığını işgal etmeye çalışan 14'ü tutuklu, 74 şüpheli askerin yargılandığı davada savcı, 8 sanığın tahliyesini istedi.



23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık ve avukatların talepleri alındı.



Taleplere ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Murat Yıldırım, tutuklu sanıklardan Asteğmen Berkay Demir ile uzman çavuşlar Fahrettin Kemal, Cem Karaaslan, Arif Emre Esen, Reşat Ardıl, Şahin Kurt, İbrahim Tıraş ve Hüreyre Can Çatal’ın tahliyesini talep etti.



Savcı Yıldırım, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.



Mahkeme, taleplere ilişkin kararını vermek üzere duruşmaya ara verdi.