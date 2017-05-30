Hükümetin getirdiği zeytinlikler, meralar ve kıyıların sanayiye açılmasına olanak sağlayan reform tasarısı Sanayi komisyonunda görüşülüyor. Saat 15’te başlayan görüşmelerde ranta sebep olacağı düşünülen 3 madde tartışılıyor. Hem CHP hem MHP, üç maddenin tasarıdan çıkarılmasını talep ediyor.

AKP, zeytinlikler, meralar ve kıyıları sanayiye açılıyor. CHP ve MHP itiraz ediyor.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla hazırladığı tasarı Sanayi Komisyonu'nda...Daha önce Zeytinlikler, meralar ve kıyıların imara açılmasına olanak sağlayan düzenleme 6 kez Meclis’e gelmişti. Alt komisyondan geçen tasarı bu kez üst komisyona gönderildi.CHP ve MHP’li üyeler tasarının üç maddesinin çıkarılmasını istiyor. Bunun için de iki parti önerge vermeye hazırlanıyor.Tasarı önce alt komisyon olan Eğitim Komisyonunda görüşülmüştü. Üst komisyona gönderilen tasarıdan ilgili 3 maddenin çıkarılması için rapor da hazırlanmış, ancak 3 madde tasarıdan çıkarılmamıştı.77 maddeden oluşan tasarıda zeytinlik sahalarda, her türlü yatırım mümkün kılınıyor. Bir dekarda 15’ten az zeytin ağacının olduğu yerler ‘zeytinlik’ olmaktan çıkarken; izinsiz zeytin kesmeye ağaç başına 2 bin lira ceza geliyor. Zeytinlikte hayvan otlatmaya verilen hapis cezası ise kalkıyor.Tasarıdan zeytin üreticisi de rahatsız.