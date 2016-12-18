AKP'de başkanlığa ilk tepki

Meclis'i yetkisiz bırakacak Başkanlık sistemi teklifine, AKP içinden ilk farklı ses geldi. AKP Ankara milletvekili Cemil Çiçek, teklifte denetleme mekanizmasının olmadığının altını çizdi, yedek milletvekilliği uygulamasını doğru bulmadığını söyledi. Bazı AKP'li vekiller de başkanlık ısrarını, millî seferberliğin önünde bir engel olarak görüyor.

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20 Aralık Salı günü yapılacak Başkanlık sistemini hedefleyen Anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri öncesi, AKP'den tartışma yaratacak ilk farklı ses geldi.



Eski Meclis Başkanı AKP Ankara milletvekili Cemil Çiçek, teklifte denge denetleme mekanizmasının olmadığına dikkat çekti "Olsa iyi olurdu" dedi.



12 HSYK üyesinin yarısını Cumhurbaşkanı, diğer yarısını ise Meclis'in seçeceğini hatırlatan Çiçek, seçim yönteminin değiştirilmesi gerektiğini savundu.



Çiçek, teklifte yer alan yedek milletvekilliği uygulaması ve seçilme yaşının 18'e düşürülmesine de karşı olduğunu belirtti, "Yedek lafı incitir" ifadesini kullandı.



Çiçek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da dikkat çeken bir göndermede bulundu. Çelik, "Demokrasi, doğru kurallarla vasat zekâlı insanların işlettiği bir sistemdir. Ülke meselelerine hep şahıslaştırarak çözüm aramaya çalışıyoruz. Bu kadar savaş görmüş, sıkıntı çekmiş ve rejim değiştirmişiz. 150 sene sonra hâlâ iki cihanda bizi kurtaracak tek adamlar arıyoruz" dedi.



Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilci İsmet Özçelik de AKP içinde Meclis'i yetkisiz bırakacak teklifin yarattığı çatlağa dikkat çekti.



Özçelik, bazı AKP'li vekillerin "Başkanlık ısrarı milli seferberliğin önünde engel” görüşünü savunduğunu ifade etti.



Salı günü yapılacak komisyon görüşmesinde teklif kabul edilirse Genel Kurul'a sevk edilecek. Teklifin Genel Kurul'da kabul edilip referanduma sunulması için 330 milletvekilinin Evet oyu vermesi gerekiyor.







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