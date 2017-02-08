AKP’liler de huzursuz oldu

BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın anayasa değişikliği için yapılacak halk oylamasında “Hayır” diyecek olanları FETÖ ve PKK ile işbirliği yapmakla suçlaması AKP’de krize neden oldu.

BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın anayasa değişikliği için yapılacak halk oylamasında “Hayır” diyecek olanları FETÖ ve PKK ile işbirliği yapmakla suçlaması AKP’de krize neden oldu. Yıldırım’ın Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmayı dün AKP Meclis Grup Toplantısı’nda tekrarlaması parti içi tartışmaları da beraberinde getirdi. Toplantı sonrasında görüştüğümüz AKP milletvekilleri Yıldırım’ın açıklamalarına destek vermedi. AKP’li bir İstanbul milletvekili ile sohbet ettim. “Sonuç ne olur?” diye sordum. “Evet’ yüzde 60’larda, rahatız” dedi. Bunun üzerine, “Madem bu kadar rahatsınız Başbakan Yıldırım niye ‘Hayır’ oyu verecekleri, PKK ve FETÖ ile birlikte hareket etmekle suçluyor. Bu terör örgütlerine destek anlamına gelmez mi?” sorusunu yönelttim. Rahatsızlığı yüzünden belliydi. Yüzünü buruşturdu, “Ben Başbakanın konuşmasına yorum yapmayayım. Bu konuda konuşmak istemiyorum” karşılığını verdi.



Aydınlık'tan İsmet Özçelik'in haberine göre, benzer tepki diğer AKP’lilerde de var. Genelde konuşmamayı tercih ediyorlar. Bir İzmir milletvekili sorumu yanıtlarken, “Bu tür suçlamalar doğru değil. Cumhurbaşkanımızın danışmanları ‘Evet’ diyen de Hayır’ diyen de vatanseverdir’ diyor. Parti yönetiminden ve hükümet üyelerinden de benzer açıklamalar yapanlar var. Doğrusu bu. Başbakan’ın konuşmaları bana göre yanlış. Ters teper” ifadelerini kullandı.



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AKP ve MHP kulislerinde dolaşınca “Hayır”cılara “FETÖ ve PKK” suçlamasının merkezi bir karar olduğu hemen ortaya çıkıyor. Nitekim bir MHP milletvekili kuliste beni kenara çekip, “Neyi araştırıyorsun? Bugünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Devlet Bahçeli’nin konuşmalarına bak. Aynı kalemden çıkmış gibi. Üçünün de teması aynı. Anlasana” deyince ilk işim bilgisayarın başına geçmek oldu. Başbakan ve Bahçeli’yi dinlemiştim. Cumhurbaşkanının TOBB’un Ekonomi Şurası’ndaki konuşmasına baktım. MHP milletvekili doğru söylemişti. Anayasa oylaması ve ‘Hayır’cılarla ilgili tavır ortaktı. Bazı AKP ve MHP’lilerle “dost sohbeti” yaptım. Yazılmamak koşuluyla olduğu için isimleri ve konuşmanın tamamını yazmıyorum. Ama genel tavrı aktarmamda bir mahsur yok. AKP’liler de MHP’liler de Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bahçeli’nin “Hayır”cıları PKK ve FETÖ ile birleştiren tavrının “EVET”e değil, PKK ve FETÖ’ye yarayacağını düşünüyor. Meclis uzun süredir tatildeydi. Tatil sonrası mesainin ilk gününde gördüklerim, duyduklarım bunlar!



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