Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 16 Nisan referandumuyla ilgili nihai raporunu açıkladı. Raporda, referandumun eşit şartlarda olmadığı, OHAL altında yapıldığı, öre seçmenlerin YSK ve devlet yetkilileri tarafında değişiklik paketinin içeriği konusunda ‘tarafsız’ biçimde bilgilendirilmediğine vurgu yapıldı. Raporda, YSK'nın "mühürsüz pusula" kararının yasaya aykırı olduğu ve cumhurbaşkanının tarafsızlık ilkesine göre hareket etmediği belirtildi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin anayasa değişikliğiyle ilgili resmi raporu yayınlandı. Raporda, "mühürsüz pusula" kararının yasaya aykırı olduğu ve cumhurbaşkanının tarafsızlık ilkesine göre hareket etmediği belirtildi.21 AKPM gözlemcisi tarafından hazırlanan raporda, seçmenlerin YSK ve devlet yetkilileri tarafında değişiklik paketinin içeriği konusunda "tarafsız" biçimde bilgilendirilmediğine vurgu yapıldı. Raporda, OHAL’le "demokratik bir referandum süreci için gerekli temel özgürlüklerin kısıtlandığı" kaydedildi.Darbe girişimi sonrası gözaltılar ve ihraçların siyasi iklim üzerinde olumsuz etki yarattığı savunular raporda, OHAL kapsamında olağanüstü yetkilerle donatılan valilerin yetkilerini "temel hak ve özgürlükleri daha da sınırlandırmak için kullandıkları" görüşüne yer verildi.Seçimlerle ilgili yasal çerçevenin referandum konusunda net olmadığı ve "demokratik bir referandum için yetersiz kaldığı" belirtildi. Kampanyanın finansmanıyla ilgili yasal çerçeve, siyasi partilerin harcamalarının "saydam olmaması" nedeniyle yetersiz görüldü.Referandumun düzenleniş biçimini de Avrupa normlarına aykırı bulan heyet, anayasa değişikliği teklifinin blok halinde "Evet" ya da "Hayır" tercihleriyle oylamaya sunulmasının seçmenin değişiklik hakkında görüş belirtmesine engel olduğu savunuldu.Raporda, TRT’nin açık biçimde AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a öncelik verdiğini aktarıldı.