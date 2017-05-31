Jandarma Özel Harekattan 'Rap'li klip
Jandarma Özel Harekattan 'Rap'li klip
Güney Kore şokta
Güney Kore şokta
Başsavcılıktan flaş Van Persie kararı
Başsavcılıktan flaş Van Persie kararı
Fransa Açık'ta şüpheli çanta alarmı
Fransa Açık'ta şüpheli çanta alarmı

AKPM 16 Nisan referandumuyla ilgili nihai raporunu açıkladı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 16 Nisan referandumuyla ilgili nihai raporunu açıkladı. Raporda, referandumun eşit şartlarda olmadığı, OHAL altında yapıldığı, öre seçmenlerin YSK ve devlet yetkilileri tarafında değişiklik paketinin içeriği konusunda ‘tarafsız’ biçimde bilgilendirilmediğine vurgu yapıldı. Raporda, YSK'nın "mühürsüz pusula" kararının yasaya aykırı olduğu ve cumhurbaşkanının tarafsızlık ilkesine göre hareket etmediği belirtildi.

AKPM 16 Nisan referandumuyla ilgili nihai raporunu açıkladı
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin anayasa değişikliğiyle ilgili resmi raporu yayınlandı. Raporda, "mühürsüz pusula" kararının yasaya aykırı olduğu ve cumhurbaşkanının tarafsızlık ilkesine göre hareket etmediği belirtildi.

21 AKPM gözlemcisi tarafından hazırlanan raporda, seçmenlerin YSK ve devlet yetkilileri tarafında değişiklik paketinin içeriği konusunda "tarafsız" biçimde bilgilendirilmediğine vurgu yapıldı. Raporda, OHAL’le "demokratik bir referandum süreci için gerekli temel özgürlüklerin kısıtlandığı" kaydedildi.

Darbe girişimi sonrası gözaltılar ve ihraçların siyasi iklim üzerinde olumsuz etki yarattığı savunular raporda, OHAL kapsamında olağanüstü yetkilerle donatılan valilerin yetkilerini "temel hak ve özgürlükleri daha da sınırlandırmak için kullandıkları" görüşüne yer verildi.

Seçimlerle ilgili yasal çerçevenin referandum konusunda net olmadığı ve "demokratik bir referandum için yetersiz kaldığı" belirtildi. Kampanyanın finansmanıyla ilgili yasal çerçeve, siyasi partilerin harcamalarının "saydam olmaması" nedeniyle yetersiz görüldü.

Referandumun düzenleniş biçimini de Avrupa normlarına aykırı bulan heyet, anayasa değişikliği teklifinin blok halinde "Evet" ya da "Hayır" tercihleriyle oylamaya sunulmasının seçmenin değişiklik hakkında görüş belirtmesine engel olduğu savunuldu.

Raporda, TRT’nin açık biçimde AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a öncelik verdiğini aktarıldı.


ulusalkanal.com.tr
Önceki Haber
Sao Paulo kentinde " Türk Günü" kapsamında konser düzenlendi
Sonraki Haber
Samsat unutuldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.