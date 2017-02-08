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Aksaray merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 gözaltı

Aksaray merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, ByLock kullandığı tespit edilen, aralarında emekli 2. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Aksaray merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 gözaltı
Aksaray merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ByLock kullandığı belirlenen, emekli ve ihraç edilmiş emniyet mensuplarının da aralarında yer aldığı 10 zanlı gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen, aralarında emekli olan ve meslekten ihraç edilen emniyet mensubu, üsteğmen, bankacı ve öğretmenlerin de bulunduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Aksaray merkezli Erzurum, Kırklareli, Eskişehir, Adana, Kocaeli, Manisa, Ankara, Bursa ve Şanlıurfa'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında emekli 2. sınıf emniyet müdürleri ile ihraç edilmiş emniyet mensuplarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunmayan 5 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
Etiketler; #Aksaray #fetö #pdy
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