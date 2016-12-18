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Aksaz Deniz Üssü'nde 3 subay gözaltına alındı

Marmaris'te NATO'ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda 1 tabip üsteğmen ile görevden ihraç edilen 2 subay FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Zanlıların sorgulamaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacak.

Aksaz Deniz Üssü'nde 3 subay gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, NATO'ya bağlı Marmaris Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görev den ihraç edilen 2 subay ile göreve devam eden 1 tabip üsteğmen gözaltına alındı. 

Marmaris Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan askerlerin Binbaşı Furkan Türk, Yüzbaşı Faruk Çetin ve Doktor Üsteğmen Ramazan Baştuğ olduğu bildirildi. 

Gözaltına alınan 3 subayın evinde de arama yapıldı, cep telefonları, bilgisayar ve evraklara el konuldu. 

İşlemleri tamamlanan 3 zanlı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulanacak.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #marmaris fetö #nato fetö #aksaz deniz üssü komutanlığı
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