Adana Aladağ'da 11 çocuğun feci şekilde can verdiği yangın için ailelere 550 bin lira ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Banka dekontu dava dosyasınada girdi. Aileler "Biz satılık değiliz" dedi.

Mağdur ailelerin "para ile baskı yapıyorlar" isyanı belgelerle kanıtlandı.



Adana Aladağ'daki kaçak tarikat yurdunda çıkan yangında ölenlerin yakınlarının hesabına para yatırıldığına ilişkin 2 belge ortaya çıktı. Ödenen paranın belgesi dava dosyasına girdi.



Sanık Yurt Müdürü Cumali Genç'in avukatları çocukları ölen ailelere yapılan toplam 550 bin liranın belgesini sundu. Avukatlar, şikayetçi olup olmadıklarına bakılmaksızın ölenler için 30'ar binlira, yaralananlar içinse 10'ar binlira ödeme yapıldığı belirtti.



Ödeme Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği tarafından yapıldı.



Çocuklarını kaybeden acılı aileler adaletin tecelli etmesini istiyor.



11 çocuğun can verdiği yangın ile ilgili dün hakim karşısına çıkan 7 sanık ise suçsuz olduğunu savundu.



ulusalkanal.com.tr