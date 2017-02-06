Aladağ'daki yurt yangınından 4 dernek yöneticisi yeniden tutuklandı

Adana'nın Aladağ ilçesinde tarikat yurdu yangınıyla ilgili tutuklu yargılanırken tahliye edilen 4 kişi, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.
Savcılık, dava kapsamında tahliye edilen dernek üyeleri Ramazan D, Ramazan K, Mustafa Ö. ve Mahir K'nin tahliyesine itiraz etti.
Mahkeme heyeti, 4 dernek üyesinin yeniden tutuklanmasına karar verdi. Diğer 3 zanlının tutukluluk hali ise devam ediyor.
29 Kasım'da Aladağ ilçesinde Süleymancılara ait tarikat yurdunda çıkan yangında 10'u öğrenci olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.
ulusalkanal.com.tr
Adana'daki yurt yangınında serbest bırakılan 4 dernek yöneticisi, savcılığın itirazi üzerine yeniden tutuklandı. Diğer 3 zanlının tutukluluk hali ise sürüyor.
Adana'nın Aladağ ilçesinde tarikat yurdu yangınıyla ilgili tutuklu yargılanırken tahliye edilen 4 kişi, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.