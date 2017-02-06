Rusya'dan ABD'ye İran yanıtı
Rusya'dan ABD'ye İran yanıtı
İran'dan ABD'ye nasihat
İran'dan ABD'ye nasihat
Saat 10.45 itibarıyla...
Saat 10.45 itibarıyla...
Astana'da ateşkes için üçlü mekanizma görüşmeleri başladı
Astana'da ateşkes için üçlü mekanizma görüşmeleri başladı

Aladağ'daki yurt yangınından 4 dernek yöneticisi yeniden tutuklandı

Adana'daki yurt yangınında serbest bırakılan 4 dernek yöneticisi, savcılığın itirazi üzerine yeniden tutuklandı. Diğer 3 zanlının tutukluluk hali ise sürüyor.

Aladağ'daki yurt yangınından 4 dernek yöneticisi yeniden tutuklandı

Adana'nın Aladağ ilçesinde tarikat yurdu yangınıyla ilgili tutuklu yargılanırken tahliye edilen 4 kişi, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Savcılık, dava kapsamında tahliye edilen dernek üyeleri Ramazan D, Ramazan K, Mustafa Ö. ve Mahir K'nin tahliyesine itiraz etti.

Mahkeme heyeti, 4 dernek üyesinin yeniden tutuklanmasına karar verdi. Diğer 3 zanlının tutukluluk hali ise devam ediyor.

29 Kasım'da Aladağ ilçesinde Süleymancılara ait tarikat yurdunda çıkan yangında 10'u öğrenci olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #adana #aladağ
banner863
Önceki Haber
Pakistan'da görevli Afgan diplomata suikast
Sonraki Haber
Brent petrol 57 doların altında dengelendi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.