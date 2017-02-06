Aladağ'daki yurt yangınından 4 dernek yöneticisi yeniden tutuklandı

Adana'daki yurt yangınında serbest bırakılan 4 dernek yöneticisi, savcılığın itirazi üzerine yeniden tutuklandı. Diğer 3 zanlının tutukluluk hali ise sürüyor.

Adana'nın Aladağ ilçesinde tarikat yurdu yangınıyla ilgili tutuklu yargılanırken tahliye edilen 4 kişi, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.



Savcılık, dava kapsamında tahliye edilen dernek üyeleri Ramazan D, Ramazan K, Mustafa Ö. ve Mahir K'nin tahliyesine itiraz etti.



Mahkeme heyeti, 4 dernek üyesinin yeniden tutuklanmasına karar verdi. Diğer 3 zanlının tutukluluk hali ise devam ediyor.



29 Kasım'da Aladağ ilçesinde Süleymancılara ait tarikat yurdunda çıkan yangında 10'u öğrenci olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.





ulusalkanal.com.tr