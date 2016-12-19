Alçak saldırı sonrası Milli Savunma Bakanı Işık'tan ilk açıklama

Milli Savunma Bakanı Işık: Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov'un hayatını kaybettiği hain terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum. Bu hain saldırının arkasında her kim varsa ortaya çıkarılacaktır. Bu alçak saldırının yarın Dışişleri Bakanımızla Rusya'da yapmayı planladığımız görüşmelerin hemen öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekicidir

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un hayatını kaybettiği hain terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığını belirterek, "‬‪Bu hain saldırının arkasında her kim varsa ortaya çıkarılacaktır." ifadesini kullandı.



Işık, ‪Karlov'un hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonucu öldürülmesi nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, Karlov'un ailesine, Rusya devleti ve halkına başsağlığı dileklerini iletti.



Milli Savunma Bakanı Işık, "Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov'un hayatını kaybettiği hain terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum. ‬‪Sayın Karlov'un ailesine ve Rusya Devleti ile halkına başsağlığı dilerim. Bu hain saldırının arkasında her kim varsa ortaya çıkarılacaktır.‬ Bu alçak saldırının yarın Dışişleri Bakanımızla Rusya'da yapmayı planladığımız görüşmelerin hemen öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekicidir." ifadelerini kullandı.

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