Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel yarın Türkiye'ye geliyor. Gabriel’in mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerde, Ankara ile Berlin arasındaki İncirlik krizi, Türkiye’nin terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarının iade edilmesine yönelik talebi ele alınacak.

Alman parlamenterlere “İncilik yasağı”, Almanya’nın PKK ve FETÖ’cüleri iade etmemesi, Alman medyasındaki Türkiye karşıtı haberler. Bu başlıklar nedeniyle Ankara-Berlin hattındaki gerginlik giderek tırmanıyor.



İki ülke arasındaki sorunlar devam ederken Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel (Zigmar Gabriyıl) Pazartesi günü Ankara’ya gelecek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Başbakan Binali Yıldırım görüşecek.



Gabriel, Ankara’dan Alman milletvekillerinin İncirlik'teki askeri üssü ziyaret etmesine izin verilmesini isteyecek. Ziyaretten önce Bild am Sonntag (Bild Am Zontang) gazetesine konuşan Gabriel "Türkiye ziyaret hakkını şüpheye yer bırakmayacak şekilde temin etmelidir” dedi.



Türkiye ise terör örgütü PKK’ya yardım eden Alman vekillerin ziyaret talebine izin vermiyor. Ankara’ya göre, FETÖ ile bağlantılı bazı eski askerlerin iltica başvurusunun Almanya tarafından kabul edilmesi de İncirlik ziyaretine engel olan konulardan. Türkiye, PKK'nın Almanya'da rahat bir şekilde yasa dışı faaliyetlerini sürdürmesine de tepki gösteriyor. Anadolu Ajansı’nın haberine göre Türkiye uzun süredir 4 bin 500 civarındaki PKK'lının iadesini istiyor.



Görüşmelerde ele alınacak bir diğer konu ise Almanya'daki Türkiye karşıtı söylemlerin varlığı olacak.



Temaslarda, Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in durumunun da masaya yatırılacağı belirtiliyor.





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