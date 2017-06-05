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Almanya İncirlik Üssü'nden çekiliyor

Almanya İncirlik Üssü'nden çekiliyor... Alman Bakan Gabriel: Çekilme bu hafta ya da gelecek hafta.

Almanya İncirlik Üssü'nden çekiliyor

Star'da yer alan habere göre; Almanya İncirlik Üssü'nden çekiliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, "Çekilme bu hafta ya da gelecek hafta" ifadelerini kullandı.

ulusalkanal.com.tr
 

Etiketler; #İncirlik #almanya
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