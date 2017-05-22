Düşürülen Rus savaş uçağının pilotunu öldürdüğünü söyleyen Alparslan Çelik, ''Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet'' ve ''Harp silahı bulundurmak'' suçlarından 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Düşürülen Rus savaş uçağından paraşütle atlayan pilotunu öldürdüğünü söyleyen Alparslan Çelik, 5 yıl hapis cezası aldı.



Çelik, ''Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet'' ve ''Harp silahı bulundurmak'' suçlarından yargılanıyordu.



Alparslan Çelik'in de aralarında bulunduğu 18 tutuksuz sanığın İzmir 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar çıktı.



İzmir'in Karabağlar ilçesinde aracında 5 otomatik tüfek, 4 tabanca ve 2 telsiz ele geçirilen Çelik'in de aralarında bulunduğu 7 kişiye 5'er yıl hapis cezası verildi.



Ayrıca 1 kişi 1.5 yıl, 2 kişi de 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerleri beraat etti.



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