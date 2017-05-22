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Amanoslarda çatışma: 1 uzman çavuş şehit

OSMANİYE'de Amanos Dağları Yarpuz Yaylası'nda, terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada bir jandarma özel hareket uzman çavuş yaralandı. Alınan bilgilere göre, yaralı asker şehit oldu.

Amanoslarda çatışma: 1 uzman çavuş şehit

OSMANİYE'de Amanos Dağları Yarpuz Yaylası'nda, terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada bir jandarma özel hareket uzman çavuş yaralandı. Alınan bilgilere göre, yaralı asker şehit oldu.

Suriye sınırı yakınındaki Amanos Dağları'nda sürdürülen güvenlik tedbirleri kapsamında sabah saatlerinde terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas yaşandı.

Çıkan çatışmada yaralanan bir jandarma özel hareket uzman çavuş, askeri helikopterle Osmaniye Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı asker, şehit oldu.

Çatışmanın yaşandığı yerde teröristlerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #amanoslar #çatışma #osmaniye
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