Amerikan ordusunun elindeki gemi, nakliye ve ikmal uçakları olası bir savaşta Rusya veya Çin ile baş edemez. Bu açıklamayı yapan da Amerika Ulaştırma Komutanlığı. Komutanlığın hazırladığı rapora göre Amerikan uçaklarını taşıyan nakliye gemileri bir savaş senaryosunda imha edilirse yerine yenisi konamayacak.

ABD Ulaştırma Komutanlığı TRANSCOM'un komutanı General Darren McDew Senato'nun Silahlı Kuvvetler Komitesi'ne nakliye araçları ile ilgili bir rapor sundu. McDew, ordunun elindeki gemi, nakliye ve ikmal uçakları sayısının savaş durumunda yetersiz olacağını açıkladı.



McDew, TRANSCOM'un elindeki hava birliklerinin örneğin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne C-5 ve C-17 uçaklarıyla ancak bir tugay gönderebileceğini söyledi. Büyük bir savaşta tek bir tugayın yetersiz kalacağı biliniyor.



ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı John McCain ise, Amerika'nın savaş planlarında şart koşulan, her an deniz yoluyla savaşa hazır iki tugayı nakledebilmek için gerekli 10 geminin eksik olduğunu söyledi.



Bugün Amerika'nın filosunda bulunan 27 nakliye gemisinin 9'u önümüzdeki 6 yıl içinde hurdaya çıkacak.



Breaking Defense dergisi de TRANSCOM'un nakliye gemilerinin ve uçaklarının imha edilmesi durumu için B planı olmadığını yazdı.



Rusya, Çin gibi teknolojik olarak gelişmiş ülkelerle savaş senaryoları üzerindeki ilk tatbikatlarda Amerika'nın nakliye araçlarının imha edilebileceği ortaya çıktı.



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