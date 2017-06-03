Vize başvurularında sosyal medya kontrolü
Vize başvurularında sosyal medya kontrolü
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Amerikan vizesi için sosyal medya kontrolü

Sosyal medya paylaşımları sakıncalı görünenlere vize verilmeyecek.

Amerikan vizesi için sosyal medya kontrolü

Trump yönetimi, bundan sonra vize başvurusu yapan kişilerin son 5 yıllık sosyal medya hareketlerini isteyebilecek. Tasarıyı onaylayan Trump yönetimi vize başvurusu yapanların hayatlarının son 15 yılını da mercek altına alabilecek.

Bu kararla birlikte ABD’li yetkililer başvuru yapan kişilerin bütün e-posta hesaplarını, adreslerini, seyahat geçmişlerini ve eski pasaport numaralarını da isteyebilecek.

Sözcü'de yer alan habere göre, öte yandan yetkililer, bu bilgilerin sadece ulusal güvenliği sağlamak adına gerekli durumlarda istenebileceğini ifade etti. Bu karar başta sosyal medya olmak üzere hem ABD içinde hem de uluslararası arenada büyük tartışma yarattı.

Geçtiğimiz aylarda Müslüman yoğun nüfusa sahip 6 ülkeye seyahat yasağı getiren Donald Trump bu kararıyla da dünyanın tepkisini çekmiş daha sonra da aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelerden kalkan ABD uçuşlarında kabin içinde dizüstü bilgisayar yasağı getirmişti.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #amerika #vize #sosyal medya #pasaport
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