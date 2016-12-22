Amiral Soner Polat: Bu küçümsenecek bir zafer değil

Vatan Partisi Uluslararası Büro Başkanı Emekli Tümamiral Soner Polat, El Bab'da yaşanan son gelişmeleri Ulusal Kanal'da değerlendirdi. Harekâtın Türkiye'nin bekası için çok önemli olduğunu vurgulayan Polat, Fırat Kalkanı operasyonunu Çanakkale savaşına benzetti.

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