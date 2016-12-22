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Amiral Soner Polat: Bu küçümsenecek bir zafer değil

Vatan Partisi Uluslararası Büro Başkanı Emekli Tümamiral Soner Polat, El Bab'da yaşanan son gelişmeleri Ulusal Kanal'da değerlendirdi. Harekâtın Türkiye'nin bekası için çok önemli olduğunu vurgulayan Polat, Fırat Kalkanı operasyonunu Çanakkale savaşına benzetti.

Amiral Soner Polat: Bu küçümsenecek bir zafer değil

Vatan Partisi Uluslararası Büro Başkanı Emekli Tümamiral Soner Polat El Bab'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Polat, Fırat Kalkanı Harekâtı'nı Çanakkale savaşına benzetti. 

Polat'a göre El Bab, kısa süre içinde terörden temizlenecek.

Soner Polat, Türkiye'nin Fırat Kalkanı ile emperyalist güçlere meydan okuduğunu vurguladı.

Etiketler; #amiral soner polat #vatan partisi #Fırat Kalkanı Harekâtı
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