Emekli Tümamiral Soner Polat, NATO'nun terör örgütü IŞİD karşıtı koalisyona katılma kararının Türkiye'ye karşı alındığını söyledi. NATO'nun Türkiye'den İncirlik, Diyarbakır gibi hava üsleri ile Mersin ve İskenderun Limanlarını daha yoğun kullanmak isteyeceğini belirten Polat, Türkiye'de var olan batı ülkelerine ait askeri unsurların milli güvenliğe tehdit oluşturduğuna vurgu yaptı. Polat'a göre, hükümet ittifakın taleplerine karşı dik duruş sergilemeli.

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