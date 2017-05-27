Emekli Tümamiral Soner Polat, NATO'nun terör örgütü IŞİD karşıtı koalisyona katılma kararının Türkiye'ye karşı alındığını söyledi. NATO'nun Türkiye'den İncirlik, Diyarbakır gibi hava üsleri ile Mersin ve İskenderun Limanlarını daha yoğun kullanmak isteyeceğini belirten Polat, Türkiye'de var olan batı ülkelerine ait askeri unsurların milli güvenliğe tehdit oluşturduğuna vurgu yaptı. Polat'a göre, hükümet ittifakın taleplerine karşı dik duruş sergilemeli.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Soner Polat, NATO'nun IŞİD karşıtı koalisyona katılma kararını değerlendirdi, Türkiye'yi bekleyen tehditlere dikkat çekti.
NATO kararının Türkiye'ye karşı alındığını savunan Polat, Brüksel'in Ankara'dan anlamsız taleplerde bulunabileceğine dikkat çekti.
NATO'nun taleplerinin Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit edeceğini vurgulayan Polat'a göre, Hükümet ittifakın Türkiye'de askeri birliğini artırma girişimlerine karşı durmalı.
HABER: GÜRKAN DEMİR - KAMERA: TANSEV KARA
ulusalkanal.com.tr
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