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Amiral Soner Polat'tan Kıbrıs uyarısı!

Batı emperyalizminin Türkiye hedef aldığı bir cephenin adı da Kıbrıs. Önemli gelişmeler yaşanıyor Kıbrıs müzakerelerinde. Emekli Tümamiral Soner Polat da bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Denizli'de konuşan Polat, Türkiye'nin Antakya Körfezi'ne sıkıştırılamayacağını vurguladı.

Amiral Soner Polat'tan Kıbrıs uyarısı!

Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Tümamiral Soner Polat  il il Kıbrıs müzakerelerinde yaşanan gelişmeleri Türk Milletine anlatıyor. 
"Türkiye malesef 360 dereceden saldırı altında. Her taraftan yükleniyorlar, Bakın Doğu Akdeniz'de mavi vatanımızı yok sayıyorlar. Oradaki petrol ve doğal gazda sizin hakkınız yok diyorlar. Bizi antalya körfezine sıkıştırmak istiyorlar."

Polat, Avrupa'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni almak için harekete geçtiğini belirtti. 
"Doğu Akdeniz'de önemli derece de petrol yatakları var. İsrail Güney Kıbrıstan doğalgaz çıkartıyor.. Ancak esas zenginlik İşte burada."

Emekli Tümairal, Türkiye'nin Kıbrıs ile anlaşması halinde Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklara ulaşabileceğini söyledi. 
"Kıbrıs Türkiye'de kaldığı takdirde, büyük bir alan Türk'ün olacak. Biz KKTC ile sınır anlaşması yapacağız, ya da ortak işleteceğiz. Ama bu AB'ye üye olan bir Kıbrıs gündeme geldiği takdirde Batı bütün gücüyle Türkiye'nin üzerine yüklenerek, zengin petrol ve doğalgazı ellerinden almak için uğraşacaktır."



ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Kıbrıs #amiral soner polat
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mehmet ali - 5 gün önce
Bence Karpaz bölgesi cok önemli Petrol ve dogalgaz yataklari mevcuttur orayi kktc den koparmak istiyorlar , aman dikat.
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