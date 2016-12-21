Anayasa değişikliği mesaisi sürüyor

Meclis'i yetkisiz bırakacak Anayasa değişikliği teklifi için hem AKP'de hem de Meclis'te mesai devam ediyor.
Başbakan Binali Yıldırım, AKP'li vekillerle parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Anayasa kahvaltısında bir araya geldi.
Yıldırım, teklifte yer alan yedek milletvekilliği konusunda milletvekillerine ayrıntılı bir sunum yaparak onları ikna etmeye çalışıyor.
Toplantıda, değişiklik teklifinin Meclis sürecinin de ele alındığı belirtiliyor.
Çalışmalarına dün gergin başlayan Anayasa Komisyonu da bugün mesaide olacak. Komisyon çalışmaları saat 14.30'da başlayacak.
Komisyonda dün, CHP'li vekiller başkanlık tartışmalarının toplumu ayrıştırdığını savundu, teklifin geri çekilmesini istedi.
Ancak AKP'liler, teklifin geri çekilmesi durumunda terörün amacına ulaşacağını iddia etti.
Teklif, komisyonda kabul edilirse Genel Kurul'a sevk edilecek. Teklifin Genel Kurul'dan geçip referanduma gidilebilmesi için ise 330 milletvekilinin evet oyu vermesi gerekiyor.
316 sandalyesi bulunan AKP'ye 14 milletvekilinin daha oyu gerekiyor. Burada teklifi birlikte hazırladıkları MHP devreye girecek.
Ancak kulislerde her iki partide de ciddi fireler yaşanacağı konuşuluyor.
ulusalkanal.com.tr
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