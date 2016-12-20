Meclis'i yetkisiz bırakacak başkanlık sistemi hedefleyen Anayasa değişikliği teklifi için ilk mesai gergin başladı. Teklifin görüşüldüğü 132 kişinin oturabileceği Anayasa Komisyonu'nda birçok milletvekili ve izleyici ayakta kaldı. CHP'liler salonun değiştirilmesini istedi ancak öneri kabul edilmedi.

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Güçler Ayrılığını ortadan kaldıracak, kararnameyle bütün yetkileri tek bir kişiye verecek Anayasa değişikliği teklifi için ilk mesai başladı.



Başkanlık sistemi hedefleyen teklifin Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeleri yer tartışmasıyla sürdü.



132 kişinin oturabileceği komisyon salonunda birçok milletvekili ve izleyici ayakta kaldı.



Komisyon başkanı AKP'li Mustafa Şentop, danışman ve görsel basının dışarı çıkmasını istedi. Bu talebe tepki gösteren komisyonun CHP'li üyeleri salonun değiştirilmesini önerdi ancak kabul edilmedi.



CHP'li Anayasa Komisyonu üyesi Bülent Tezcan, Anayasa değişikliğinin önemli bir konu olduğunu söyledi, "Meclis'İ tabuta koyup üzerine çivi mi çakacağız, yoksa parlamentoyu mu güçlendireceğiz" diye sordu.



Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündeminde Anayasa görüşmeleri vardı.



Teklifin Türkiye'de federasyon yolunu açacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslendi, "Bu lafım kulağına küpe olsun" dedi.







ulusalkanal.com.tr