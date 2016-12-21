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Andrey Karlov'u yakından tanıyan gazeteciler, onu bu sözlerle tanımladı

"Uçak krizinde ilişkilerin normalleşmesi için etkin rol oynadı. Türkiye'yi çok severdi ve her krize çözüm odaklı yaklaşırdı". Şehit Büyükelçi Andrey Karlov'u yakından tanıyan gazeteciler, onu bu sözlerle tanımladı. Başarılı bir diplomat olan büyükelçinin berberi ise, Karlov’un çok sakin bir insan olduğunu vurguladı.

Suikast sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov kimdi?

Uçak krizinin ardından Karlov ile ilk ve tek röportajı yapan gazeteciler Rus Büyükelçiyi anlattı.

Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, Karlov'un krizlere daima çözüm odaklı yaklaştığını söyledi. 

Ulusal Kanal Ankara Haber Müdürü Erdem Atay da, Karlov'un Türkiye ve Türk halkını çok sevdiğini belirtti.

2 yıldır Rus Elçinin berberliğini yapan Alper Kocaoğlu da Karlov'u anlattı, Büyükelçi "Çok sakin biriydi" ifadesini kullandı.

1954 doğumlu olan ve 1976 yılından bu yana diplomat olan Andrey Karlov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında görev aldı.

Karlov, hem SSCB hem de Rusya Federasyonu döneminde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde uzun yıllar görev yaptı. 4 yıl kadar Moskova’da bakanlık bünyesinde çalışan Karlov, 2013 yılında Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.
 
HABER: GÜRKAN DEMİR
KAMERA: UĞUR MARANGOZ

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ismet özçelik #karlov
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Atasini seven kisi - 21 saat önce
Cok üzgünüm ama maalesef piril piril bir insan öldürüldü. Türk halkina ve Rus halkina bir kere daha Allah rahmet dilerim. Böyle mantikli ve bilgili bir insan neden öldürülüyor aklim ermiyor.
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