"Uçak krizinde ilişkilerin normalleşmesi için etkin rol oynadı. Türkiye'yi çok severdi ve her krize çözüm odaklı yaklaşırdı". Şehit Büyükelçi Andrey Karlov'u yakından tanıyan gazeteciler, onu bu sözlerle tanımladı. Başarılı bir diplomat olan büyükelçinin berberi ise, Karlov’un çok sakin bir insan olduğunu vurguladı.

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