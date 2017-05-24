Vatan Partisi Öncü Gençlik Ankara Başkan Yardımcısı Anıl Eren Yıldız tahliye oldu.

ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklanan Vatan Partisi Öncü Gençlik Ankara Başkan Yardımcısı Anıl Eren Yıldız tahliye oldu.



Ordu merkezli 3 ilde yürütülen operasyon kapsamında tutuklanan Yıldız ile ilgili Vatan Partisi Genel Merkezi'nden açıklama yapılmıştı.



23 Mart 2017 tarihinde tutuklanan Anıl Eren Yıldız hakkında tutuklama kararına itiraz edildiğini söyleyen Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, "Adalete güveniyoruz. Soruşturma süratle sonuçlandırılmalı" demişti.



Tahliye olan Anıl Eren Yıldız'ın ilk mesajı, "Hasret dolu selamlar.. Hoşbulduk." oldu.





ulusalkanal.com.tr