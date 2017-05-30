Büyük operasyon: Birçok kişi gözaltına alındı
Büyük operasyon: Birçok kişi gözaltına alındı
İstihbarat geldi, savaş uçakları havalandı!
İstihbarat geldi, savaş uçakları havalandı!
İstanbul'da 1 milyon metrekarelik arazi imara açıldı
İstanbul'da 1 milyon metrekarelik arazi imara açıldı
Kılıçdaroğlu: Gençlere sesleniyorum...
Kılıçdaroğlu: Gençlere sesleniyorum...

Ankara belediyelerindeki 'ByLock' operasyonunda 5 tutuklama daha

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandığı tespit edilen ve gözaltına alınan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin çalışanı şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Ankara belediyelerindeki 'ByLock' operasyonunda 5 tutuklama daha

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen ve gözaltına alınan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerde çalışan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 20'si Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 17'si tutuklanma, üçü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına, 15'inin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen ve aralarında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Keçiören, Sincan ve Kahramankazan belediyelerinde çalışanların da olduğu 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

Şüphelilerden 56'sının aktif olarak söz konusu belediyelerde çalıştığı, 23'ünün ise kurumlarından ihraç edildiği kaydedilmişti.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #fetö #bylock #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
banner863
Önceki Haber
İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu: 26 gözaltı
Sonraki Haber
İşte Hulusi Akar'ın darbe komisyonuna verdiği yanıtlar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.