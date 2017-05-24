Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne FETÖ operasyonu yapıldı. "ByLock" kullandığı tespit edilen 60'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19'u ilçe belediyelerinde çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 48'i gözaltına alındı. Kalkanma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da 60 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma Ankara'da belediyelere uzandı. "ByLock" kullandığı tespit edilen 60'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19'u ilçe belediyelerinde çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Operasyon, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapıldı.



Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen ve aralarında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Keçiören, Sincan ve Kahramankazan belediyelerinde çalışanların da olduğu 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.



Şüphelilerden 56'sının aktif olarak söz konusu belediyelerde çalıştığı, 23'ünün ise kurumlarından ihraç edildiği öğrenildi. Şüphelilerden 48'i gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Operasyonlarla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Twitter hesabından açıklama yaptı. "Son dönem belediye başkanı seçildikten sonra görevde olan üst düzey personelin tamamını görevden aldım." diyen Gökçek, açığa alınan ve görevlerinde son verilen personellerin sayısını verdi. Gökçek, Belediyemizde tek bir FETÖ’cü kalmayıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." dedi.



Belediyenin yanı sıra iki bakanlıkta da operasyon vardı. Kalkınma Bakanlığı'ndan 30, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da 30 isim hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı verdi.



Eski Kalkınma Bakanlığı çalışanlarından 14, eski Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarından 7 olmak üzere 21 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerin daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında KHK ile görevlerinden ihraç edildikleri belirlendi.







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