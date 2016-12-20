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Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde silah sesleri

Rus Büyükelçisine suikast girişiminin yaşandığı sanat merkezine yakın bir noktada bulunan ABD Ankara Büyükelçiliği önünden de silah sesleri yükseldi. Şahin S. isimli bir şahıs pompalı tüfekle havaya 8-9 el ateş etti. Elçiliğin güvenliğini sağlayan polislerin müdahale ettiği saldırgan sorgusu yapılmak üzere Çankaya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde silah sesleri

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un (Andirey Karlov) suikaste uğramasının ardından, ABD Ankara Büyükelçiliği önünden de silah sesleri yükseldi.

Karlov'un saldırıya uğradığı sanat merkezine yakın bir noktada bulunan ABD elçiliği önünde Şahin S. isimli bir şahıs pompalı tüfekle havaya 8-9 el ateş etti.




Sabaha karşı 4'te yaşanan olayda saldırganın "Bizimle oynamayın" diye bağırdığı kaydedildi.

Elçiliğin güvenlik noktasında nöbet tutan polisler tarafından müdahale edilen Şahin S, gözaltına alındı. 

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Saldırgan, sorgulanmak üzere Çankaya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü, pompalı tüfek ise incelenmek üzere olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi.



ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ankara #abd büyükelçiliği #Andrey Karlov
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