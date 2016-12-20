Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde silah sesleri

Rus Büyükelçisine suikast girişiminin yaşandığı sanat merkezine yakın bir noktada bulunan ABD Ankara Büyükelçiliği önünden de silah sesleri yükseldi. Şahin S. isimli bir şahıs pompalı tüfekle havaya 8-9 el ateş etti. Elçiliğin güvenliğini sağlayan polislerin müdahale ettiği saldırgan sorgusu yapılmak üzere Çankaya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

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