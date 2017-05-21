Ankara Valiliği, “AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi”nin yapılacağı bugün kapalı tutulacak yolları açıkladı.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Bugün saat 10.00’da Ankara Spor Salonu’nda (Ankara Arena) “AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi” yapılacağı bildirilmiştir. Söz konusu kongre ile ilgili olarak yoğun bir katılım olacağı bildirildiğinden kongre sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane kavşağı arası ile giriş ve çıkışları, Baruthane Kavşağı- Ulus Kavşağı arası, İstanbul Caddesi-Baruthane Kavşağı arası çift taraflı yan varyantlar), Hipodrom Caddesi-Talatpaşa Bulvarı (Ulaştırma Kavşağı ile Opera Köprüsü arası tüm giriş ve çıkışları/Gar Kavşağı alt geçidi dahil) ve Kazım Karabekir Caddesi’nin (Anadolu Meydanı-İstanbul Caddesi arası) araç trafiğine kapatılacaktır” denildi.



Ankara'da İstanbul Caddesi, Talatpaşa Bulvarı ve 19 Mayıs spor Salonu bahçesinde güvenlik noktaları oluşturuldu. Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonunun çevresi bariyerlerle kapatıldı. Kongreyi izlemek isteyen vatandaşlar güvenlik noktalarındaki X-Ray cihazlarından geçiriliyor ve polis ekipleri tarafından üst araması yapılıyor.