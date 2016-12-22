Ankara'da dördüncü darbe girişimi iddianamesi tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 kişi hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 kişi hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırladı.
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