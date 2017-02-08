Ankara'da FETÖ/PDY operasyonları: Gözaltılar var

Ankara'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında ihraç edilen bir vali yardımcısı, 2 kaymakam ve 7 BOTAŞ çalışanı gözaltına alındı. Şüphelilerin Bylock kullandığı iddia edildi.

Ankara'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında ihraç edilen bir vali yardımcısı, 2 kaymakam ve 7 BOTAŞ çalışanı gözaltına alındı. Şüphelilerin Bylock kullandığı iddia edildi.



Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda daha önce mesleklerinden ihraç edilen bir vali yardımcısı, 2 kaymakam ve 7 BOTAŞ çalışanı gözaltına alındı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan, daha önce KHK ile mesleklerinden ihraç edilen Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) çalışanı 8 şüpheliden 7'si, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.



FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında da daha önce mesleklerinden ihraç edilen 2 kaymakam ve bir vali yardımcısı gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, "ByLock" kullandıkları ileri sürüldü.