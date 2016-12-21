Ankara'da geniş çaplı FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Ankara'da geniş çaplı FETÖ operasyonu başlatıldı. Yargıtay, Danıştay Tetkik Hakimleri, Anayasa Mahkemesi memurları ve Adalet Bakanlığı'ndaki bazı görevliler gözaltına alındı

Ankara'da geniş çaplı FETÖ operasyonu başlatıldı. Yargıtay, Danıştay Tetkik Hakimleri, Anayasa Mahkemesi memurları ve Adalet Bakanlığı'ndaki bazı görevliler gözaltına alındı



Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı'nda gözaltına alınan görevlilerin kritik birimlerde görevli oldukları öğrenildi.



Gözaltına alınan arasında uzman yardımcıları, avukatlar ve şube müdürü de var.



4 KURUMDA İHRAÇLAR VAR



Yargıtay ve Danıştay'da gözaltı kararı bulunan ve görevde olan 25 tetkik hakimi yapılan operasyonla birlikte açığa alındı.



Adalet Bakanlığı'nda FETÖ ile bağlantısı bulunan 5 kişi, Anayasa Mahkemesi'nde ise 8 kişi görevinden ihraç edildi.



ulusalkanal.com.tr