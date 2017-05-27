Milliyet gazetesi yazarı Tolga Şardan, suikast için gelen PKK'lı teröristin yakalandığını ifade etti. 3 hafta önce Ankara’da önemli bir operasyon yapıldığını belirten Şardan, "Operasyonda, PKK’nın sözde Özel Kuvvetler olarak tanımlanan silahlı eylem grubundan Mihriban Yanıt (23) yakalandı." ifadelerini kullandı. Şardan, silahlı suikast yapmak için Porsipi kod adlı terör örgütü PKK yöneticisince Ankara’ya görevlendirilen Yanıt’ın yakalanmasının detaylarını da aktardı.

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