Ankara Valisi Ercan Topaca, pazar gecesi yapılan operasyonda öldürülen IŞİD'li teröristlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Topaca, "Pazar gecesi operasyonla öldürülen iki DEAŞ'lı teröristin hedefi AK Parti Kongresi'ydi" dedi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, dün düzenlenen operasyonla öldürülen 2 IŞİD'li teröristle ilgili açıklamalarda bulundu.



Vali Topaca, yaptığı açıklamayla öldürülen teröristlerin hedefinin AKP kongresini olduğunu belirtti.



Ankara Valisi Topaca şunları söyledi:



Bu kişiler üzerinde yapılan aramada ortaya çıkan krokide, sivil toplum kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinliklere bir eylem planı krokisi olduğu tespit ettik. Dün yapılan AK Parti Olağanüstü Kongresi'yle ilgili de kongrenin yapıldığı bölgeyle ilgili bazı krokiler ortaya çıktı. Bunları birlikte değerlendirdiğimiz zaman niyetlerinin hiç de iyi olmadığını anlıyoruz. Ses getirecek, ülkede kaos oluşturacak bir eylem yapmak istediklerini, planladıklarını bu krokilerden alıyoruz. AK Parti Kongresi'nde bunun olduğunu düşündüğünüz zaman el bombalarıyla yüzlerce kişinin öldürülebileceğini, kalaşnikoflarla belki çok büyük kayıpların yaşanacağını biliyoruz. Vaktinde müdahaleyle böyle bir fırsatı bulamadılar



ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLMÜŞLERDİ



Ankara ve İstanbul'daki polis ekiplerinin, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyon kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan bir şüphelinin ifadeleri doğrultusunda Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi TOKİ konutlarındaki adrese operasyon düzenlendiği öğrenilmişti.



Yabancı uyruklu oldukları belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirildiği evde yapılan aramada 2 kalaşnikof tüfek, 12 şarjör, çok sayıda el bombası ve uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi. Deliller inceleme yapılmak üzere kriminal laboratuvara gönderildi.



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