Ankara'da Kalecik ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 11'i ağır 32 kişi de yaralandı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "27.05.2017 Cumartesi günü saat 06.00 sularında, Kastamonu-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsü, Çankırı-Çandır yol ayrımında, sürücüsünün uyuması sonucu kaza yapmıştır." denildi. Kazada hayatını kaybedenlerin, İlknur Bideci (26), İlhan Özdemir (42), Ali Yıldız (19), Gamze Duru (25), Öznur Bideci, Ece Ünlüer, Rukiye Uyar ve Vasfiye Arslan olduğu öğrenildi.

Ankara'da Kalecik ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 11'i ağır 32 kişi de yaralandı.



Bugün saat 06.00 sularında, Kastamonu-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsü, Çankırı-Çandır yol ayrımında, sürücüsünün uyuması sonucu kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 8 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 11'i ağır yaralı olmak üzere 32 kişi de yaralandı. Yaralılar, hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLER



Kazada hayatını kaybedenlerin, İlknur Bideci (26), İlhan Özdemir (42), Ali Yıldız (19), Gamze Duru (25), Öznur Bideci, Ece Ünlüer, Rukiye Uyar ve Vasfiye Arslan olduğu öğrenildi.



ANKARA VALİLİĞİ KAZANIN NEDENİNİ AÇIKLADI



Ankara Valiliği'nin kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunlar denildi:



"27.05.2017 Cumartesi günü saat 06.00 sularında, Kastamonu-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsü, Çankırı-Çandır yol ayrımında, sürücüsünün uyuması sonucu kaza yapmıştır. İlk tespitlere göre 8 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 11'i ağır yaralı olmak üzere 32 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."















