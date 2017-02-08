Ankara'da silahlı saldırı
Ankara'da silahlı saldırı
Osman Saraç görevinden ayrıldı mı?
Osman Saraç görevinden ayrıldı mı?
Emniyet müdür yardımcısı gözaltına alındı
Emniyet müdür yardımcısı gözaltına alındı
Facebook'tan yeni uygulama
Facebook'tan yeni uygulama

Ankara'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde son dakika gelişmesi... Otomobiliyle trafikte başka bir aracın önünü kesen şahıs, araç içinde bulunanlara kurşun yağdırdı. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Ankara'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Ankara’da bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi aracıyla 717. Sokak üzerinde seyreden 34 BE 0689 plakalı aracın önünü kesti.

Burada yaşanan tartışmanın ardından silahını çeken şahıs, Y.A. ve A.İ. isimli 2 kişiyi bacağından yaraladı.

Aynı yol üzerinde seyreden 06 DSL 41 plakalı aracın sürücüsü S.O. olaya müdahale etmek istedi. Şüpheli şahsın saldırısına uğrayan S.O. da bacağından yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: İHA
Etiketler; #ankara #silahlı saldırı
banner863
Önceki Haber
Başbakan Yıldırım yarın Bahçeli’yle görüşecek
Sonraki Haber
Yahya Efiloğlu'nun İzmir'deki babaevinde yas var
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.