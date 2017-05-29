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Ankara'da 'sınav' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı soruşturması kapsamında 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ankara merkezli 43 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 56'sı gözaltına alındı.

Ankara'da 'sınav' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavına ilişkin soruşturma kapsamında 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sınava ilişkin 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmasının ardından Ankara merkezli 43 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, şüphelilerden 56'sı gözaltına alındı.

Şüphelilerden bazılarının KHK ile görevlerinden ihraç edildiği, bazılarının da açıkta olduğu bildirildi.

Sınava giren 22 kişi FETÖ'den tutuklu

Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin ise yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Gözaltı kararı verilen şüpheliler haricinde, 2011 Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavına giren 22 kişinin halen FETÖ soruşturmalarından dolayı tutuklu olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı #ankara #fetö
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