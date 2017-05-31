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Ankara'da şoför yolcuları otobüsten indirdi! "Psikolojim bozuldu"

Ankara’da bir otobüs şoförü, psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek yolcuları otobüsten indirdi. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Otobüs şoförü "psikolojim bozuk" dedi, yolcuları otobüsden indirdi.

Ankara'da bir belediye otobsünde yaşanan olay bir cep telefonu tarafından görüntülendi.

Görüntülerde seyir halinde olan otobüsün aniden durduğu görülüyor. Ardından yolculara seslenen şoför, psikolojisinin bozulduğunu ve bu stresle yola devam edemeyeceğini söyleyerek yolcuların otobüsten inmesini istiyor.

Şoförün uyarılarını dikkate alan yolcular, başka bir araca binmek üzere otobüsü boşaltıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, vatandaşlar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. 

Vatandaşlar, şoförün örnek bir davranış sergilediğini ifade etti.

EGO'DAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Karapürçek-Ulus arasında toplu taşıma hizmeti veren EGO otobüsünü kullanan M. A. K. isimli şoförün, bir yolcu ile yaşadığı tartışmadan etkilenerek rahatsızlandığı belirtildi. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ankara #şoför
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