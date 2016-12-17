Ankara'da spor karşılaşmaları için güvenlik önlemleri alındı

Ankara Valiliği, tarafından "Spor müsabakaları öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde, güvenlik kuvvetlerince oluşturulan steril alan içerisine ve stadyum içinde bulunan otoparklara, federasyon yetkililerinin araçları, takım otobüsleri, spor kulübü başkanlarının araçları, hakem araçları, yayıncı kuruluş araçları, sivil ve resmi görevli polis araçları, ambulans ve itfaiye dışında hiçbir araç alınmayacaktır. Spor müsabakalarına gelecek sporseverlerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için araçlarını belirtilen alanlardan daha uzak alanlara park ederek gelmeleri gerekmektedir" açıklaması yapıldı

Ankara'da yapılacak spor müsabakalarına ilişkin alınan önlemler çerçevesinde, güvenlik kuvvetlerince oluşturulan "steril" alan içerisine ve stadyum içindeki otoparklara, takım otobüsleri, federasyon yetkilileri, spor kulübü başkanları, hakem, yayıncı kuruluş ve polis araçları ile ambulans ve itfaiye dışında hiçbir aracın alınmayacağı, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için araçlarını bu söz alanların uzağına park etmesi gerektiği bildirildi.



Valilikten, 15 Aralık'ta gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu kararları gereğince alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Spor müsabakaları öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde, güvenlik kuvvetlerince oluşturulan steril alan içerisine ve stadyum içinde bulunan otoparklara, federasyon yetkililerinin araçları, takım otobüsleri, spor kulübü başkanlarının araçları, hakem araçları, yayıncı kuruluş araçları, sivil ve resmi görevli polis araçları, ambulans ve itfaiye dışında hiçbir araç alınmayacaktır." ifadesine yer verildi.



Stadyum ve spor salonlarının çevresinde bulunan cadde ve yollara araç park edilmesine de izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, bu nedenle spor müsabakalarına gelecek sporseverlerin, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için araçlarını belirtilen alanlardan daha uzak alanlara park etmeleri gerektiği vurgulandı.



Vatandaşların müsabakalara sırt ve el çantası, valiz eşyalarla gelmemeleri uyarısında da bulunuldu.