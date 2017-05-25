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Ankara'da tedavi gören asker şehit oldu

ŞIRNAK'ta 15 Mayıs'ta Görmeç bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında teröristlerin saldırısında yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Diyarbakırlı asker 21 yaşındaki Reşit Yıldız dün akşam saatlerinde şehit oldu.

Ankara'da tedavi gören asker şehit oldu

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan Tankçı Er Reşit Yıldız ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Şehit Tankçı Er Reşit Yıldız, 10 Ekim 1996 tarihinde Diyarbakır ili hani İlçesi'nde dünyaya gelmiştir. 15 Mart 2017 tarihinde Şırnak/Akçay 6'ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na, Tank Nişancısı olarak katılış yapmıştır. Şehit Tankçı Er Reşit Yıldız, 15 Mayıs 2017 tarihinde, Şırnak/Görmeç 6'ncı Motorlu Piyade Tugayı, 4'üncü Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı'nda askerlik görevini icra ederken, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanmış, sevk edildiği Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 24 Mayıs 2017 tarihinde, saat 19.50'de şehit olmuştur. Şehit Tankçı Er Reşit Yıldız, bekardır.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #tedavi #asker #şehit #şrınak #15 Mayıs #görmeç #operasyon #diyarbakırlı
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