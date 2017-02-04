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Ankara haberleri - Beypazarı Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen H.Y gözaltına alındı

Ankara'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Beypazarı Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen H.Y. gözaltına alındı.

Ankara haberleri - Beypazarı Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen H.Y gözaltına alındı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında Beypazarı Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen H.Y. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ve jandarma ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen Beypazarı Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen H.Y'nin evinde arama yaptı.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #beypazarı #askerlik şube başkanı #üsteğmen
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